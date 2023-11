US-Geldpolitik Die Fed muss auf der Hut sein

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass die US-Wirtschaft robuster als die Wackelwirtschaft in Europa ist, dann haben die Wachstumszahlen für das dritte Quartal ihn erbracht. Während die Wirtschaftsleistung in der Eurozone von Juli bis September um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal schrumpfte, legte die Wirtschaft in den USA im selben Zeitraum um annualisiert 4,9 Prozent zu. In nicht annualisierter Rechnung, wie sie in Europa üblich ist, entspricht dies einer Wachstumsrate von rund 1,2 Prozent.