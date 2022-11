US-Geldpolitik: Die Fed schockt die Märkte

Der Grund dafür: Powell hatte auf der Pressekonferenz deutlich gemacht, dass die jüngste Zinserhöhung noch längst nicht das Ende der Fahnenstange markiert. Die Fed habe noch einen weiten Weg bei den Zinsen vor sich, um die Inflation zu besiegen, erklärte Powell. Die Notenbank müsse alle ihre Instrumente nutzen, um zu verhindern, dass sich die Inflationserwartungen dauerhaft aus ihrer Verankerung lösen. Daher sei es viel zu früh, über eine Zinspause nachzudenken. Vielmehr spreche einiges dafür, dass der Zins auf ein höheres Niveau angehoben werden muss als noch vor wenigen Wochen gedacht. Im September hatte die Fed in ihren Projektionen den Zinsgipfel bei 4,6 Prozent verortet.



Zugleich deutete Powell jedoch an, dass die Fed in den nächsten Monaten Tempo aus dem Zinserhöhungszyklus nehmen könnte. In ihrem nach dem Zinsentscheid veröffentlichten Kommuniqué schreibt die Notenbank, sie werde bei künftigen Zinsschritten die bereits erfolgte geldpolitische Straffung ebenso berücksichtigen wie die wirtschaftliche Entwicklung und die Tatsache, dass geldpolitische Maßnahmen Konjunktur und Inflation mit zeitlicher Verzögerung beeinflussen. Unter dem Strich lautet die Botschaft der Fed daher: Die Zinsen werden weiter steigen, wenn auch in verlangsamten Tempo, wobei der Zinsgipfel höher ausfallen dürfte als erwartet. Ein Giftcocktail für die Aktien- und Anleihemärkte.