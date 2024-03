US-Inflationsrate steigt „Der erneut starke Anstieg der Verbraucherpreise schockiert“

Von Januar auf Februar zogen die Verbraucherpreise in den USA wie von Ökonomen erwartet um 0,4 Prozent an. „Die US-Inflation zeigt sich hartnäckiger als noch vor einigen Monaten gedacht“, so auch die Einschätzung von LBBW-Ökonom Dirk Chlench. Er verweist darauf, dass im Februar anziehende Preise für das Wohnen und das Tanken hauptverantwortlich für den Anstieg des Konsumentenpreisindex um 0,4 Prozent im Monatsvergleich waren. „Angesichts der ins Stocken geratenen Desinflation bei den Dienstleistungspreisen haben wir vor Kurzem unsere Inflationsprognose für das Jahr auf 3,0 Prozent angehoben und sehen uns nun durch die Februar-Zahlen bestätigt“, fügte der Experte hinzu. Eine Senkung der US-Leitzinsen vor Juni dürfte aus seiner Sicht „nun endgültig vom Tisch sein“.