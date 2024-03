US-Konjunktur „Der Rückgang der Inflation ist ins Stocken geraten“

Professor Sims, die Zentralbanken haben nach der Finanzkrise zunächst vergeblich versucht, die Inflation in Gang zu bringen. In der Pandemie sind die Teuerungsraten dann unerwartet kräftig in die Höhe geschossen. Haben die Zentralbanken die Kontrolle über die Inflation verloren?

Christopher Sims: Was die Finanzkrise von 2008 betrifft, so war sie für die Weltwirtschaft ein deflationärer Schock. Die allgemeine Verunsicherung war groß. Bürger, Unternehmen und Banken flohen in sichere Vermögenstitel, darunter US-Staatsanleihen und Zentralbankgeld. Der expansive Kurs, den die Geld- und die Finanzpolitik einschlugen, hätte unter normalen Umständen zur Inflation geführt. Doch in der Finanzkrise wurde das hohe Angebot an Zentralbankgeld und an Staatsanleihen von der Nachfrage aufgesaugt. Die Regierungen konnten sich dadurch stark verschulden, ohne dass die Zinsen nennenswert stiegen. Die Banken horteten das Zentralbankgeld, statt es für die Kreditvergabe zu nutzen. In der Corona-Pandemie hingegen pumpten die Regierungen das Geld, das aus der Notenpresse stammte, in Form staatlicher Transferzahlungen auf die Konten der Bürger und Unternehmen. Diese gaben es aus und trieben die Preise in die Höhe.