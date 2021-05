US-Konjunktur Joe Bidens Produktivitätsproblem

Produktivität kann alles verändern. In hoch entwickelten Volkswirtschaften, in denen die Erwerbsbevölkerung nur langsam wächst, sorgen Produktivitätszuwächse in der Regel für einen Großteil des Wirtschaftswachstums. Die Steigerung der Produktivität ist folglich der direkteste Weg, um die Wirtschaftsleistung eines Landes zu erhöhen. Würde etwa die jährliche totale Faktorproduktivität in den Vereinigten Staaten von den 0,5 Prozent der vergangenen fünf Jahre vor der Coronapandemie auf zwei Prozent steigen, würde sich die vom Internationalen Währungsfonds für 2023 bis 2026 prognostizierte Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 auf drei Prozent verdoppeln.