US-Konjunktur „Viele Amerikaner haben gerade richtig Geld in der Kasse“

Das heißt: Die aktuelle Lage ist besser, als es die Zahlen suggerieren?

Ja. Der Häuserbau geht in den USA zwar wie in Deutschland weiter zurück, aber nicht mehr ganz so stark wie in den Vorquartalen. Da ist die Talsohle wohl bald erreicht. Zugleich läuft der private Konsum blendend, denn der Arbeitsmarkt brummt und die verfügbaren Einkommen sind zuletzt deutlich gestiegen. Zum Jahresbeginn hat es zudem eine starke Rentenerhöhung gegeben, auch dies feuert den privaten Verbrauch an. Alles in allem haben viele Amerikaner gerade richtig Geld in der Kasse. Im zweiten Quartal wird die US-Wirtschaft vor diesem Hintergrund deutlich wachsen.