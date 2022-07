US-Konjunktur: Yellen spielt Rezessionsgefahr in den USA herunter

US-Finanzministerin Janet Yellen sieht in einer Eintrübung der amerikanischen Konjunktur keine Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Im Großen und Ganzen sei die Wirtschaft der USA gesund, sagte Yellen am Sonntag in der Sendung „Meet the Press“ des Nachrichtensenders NBC. Die Konsumausgaben legten zu, im Schnitt seien die Finanzen der Amerikaner solide und pro Monat seien im laufenden Jahr mehr als 400.000 Jobs hinzugekommen. Mit 3,6 Prozent sei die Arbeitslosenquote in den USA auf dem niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren.