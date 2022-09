US-Notenbank Der Kampf gegen die Inflation wird so hart wie nie

Die Zeiten, als die US-Notenbank Fed es wagte, die Finanzmärkte mit ihren Zinsentscheidungen zu überraschen, diese bisweilen nicht einmal kommunizierte und die Märkte aus den Offenmarktoperationen der Fed ablesen mussten, wohin die Notenbank den Zins für Tagesgeld steuert, sind längst vorbei. Zu fragil erscheint das global vernetzte Beziehungsgeflecht der Finanzmärkte, zu gefährlich deren Volatilität für die Realwirtschaft, als dass die Fed die Marktteilnehmer orientierungslos ihren Zinsentscheidungen entgegen fiebern lässt. Und so hatten die Notenbanker in Washington die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen hinreichend auf die erneute Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte vorbereitet, die sie auf ihrem Treffen am Mittwoch beschlossen.