Trotz Signalen für ein vorsichtiges Vorgehen sind Zinserhöhungen laut US-Notenbankchef Jerome Powell keineswegs vom Tisch. Die Währungshüter seien „nicht überzeugt“, dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei, erklärte der Fed-Chef am Donnerstag in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, die zeitweise von Klimaaktivisten gestört wurde.