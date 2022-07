US-Notenbank: Fed-Direktor Waller für Zinsanhebung im Juli um 75 Basispunkte

Ängste vor einer Rezession seien überzogen, ergänzte der Notenbanker. Die Zentralbank werde die Inflation in den Griff bekommen. Es werde aggressive Leitzinserhöhungen geben. Dabei bestehe die Gefahr, dass wirtschaftlicher Schaden entstehe. Dieser dürfte sich jedoch angesichts eines starken Arbeitsmarkts in Grenzen halten. Der Chef der Fed-Filiale von St. Louis, James Bullard, sprach sich ebenfalls dafür aus, die Zinsen bei der nächsten Sitzung um 75 Basispunkte heraufzusetzen. Die Märkte erwarteten das bereits von der Fed, sagte er in einer Rede in Arkansas.