US-Notenbank Warum die Fed die Zinsen weiter erhöhen muss

Als infolge der monetären Überdosis die Inflation ins Laufen kam, musste die Notenbank die Leitzinsen so schnell und so kräftig erhöhen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Daraufhin rutschten die Kurse der Anleihen in den Keller und die Bilanzen vieler Banken in die roten Zahlen. Wie weitreichend die Probleme sind, zeigt eine aktuelle Studie von vier US-Ökonomen (Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs). Darin kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass derzeit 186 Banken in den USA auf unrealisierten Verlusten von insgesamt rund zwei Billionen Dollar sitzen, die meisten davon aus Staatsanleihen, deren Marktwert gesunken ist. Zöge auch nur die Hälfte der Anleger ihre Gelder von den Banken ab, gerieten alle 186 Institute in Zahlungsschwierigkeiten, schreiben die Ökonomen.