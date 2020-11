US-Präsidentschaftswahl „Die US-Wirtschaft könnte 2021 durchaus um vier Prozent wachsen“

Aber sein Management der Coronakrise war katastrophal.

Das sehen nicht alle Amerikaner so. In den USA ist das soziale Sicherheitsnetz viel weniger eng geknüpft als in Europa. Arbeitslosigkeit kann in Amerika eine existenzielle Krise bedeuten. Wenn Sie jung sind und sehen, dass die Sterblichkeitsraten für Menschen in Ihrem Alter gering sind, dann sind Sie vielleicht nicht bereit, ihre berufliche Existenz zu riskieren, um eine Pandemie zu bekämpfen, die sie persönlich nicht so sehr bedroht. Viele dieser Menschen wählen dann eher Trump, weil der Ihnen sagt: Pass auf, dass Dich das Virus nicht erwischt, aber Deinen Laden darfst Du weiter öffnen.