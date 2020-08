US-Wahlkampf „Auch Joe Biden steht für Protektionismus“

WirtschaftsWoche: Herr Balz, wie geht es Amerikas Wirtschaft drei Monate vor den Präsidentschaftswahlen?

Christoph Balz: Der konjunkturelle Tiefpunkt war Ende April, seitdem geht es bergauf. In den vergangenen Wochen hat der Aufschwung allerdings an Dynamik verloren, vor allem wegen der stark steigenden Neuinfektionen. Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich zwar. Doch von den 22 Millionen verlorengegangenen Jobs ist erst knapp die Hälfte wieder neu aufgebaut worden. Überraschend gut läuft es in der Autoindustrie, hier ist die Nachfrage zuletzt deutlich gestiegen. Manche Produktionsstätten in den USA haben daher sogar ihre Werksferien gestrichen.