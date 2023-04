USA: US-Erzeugerpreise steigen langsamer – Weiteres Signal für abflauende Inflation

Die Preise gelten ab Fabrik – also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie geben ein frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA hatte zuletzt spürbar nachgelassen: Die Jahresteuerungsrate sank im März um einen vollen Prozentpunkt auf 5,0 Prozent.