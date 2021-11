USA Der Kampf um Amerikas Schulden spitzt sich zu

Noch gibt es Anlass zur Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. So zeigt das zuletzt verabschiedete Infrastrukturpaket, dass Konsens entlang der Parteigräben weiterhin möglich ist. Wie lange man sich im Kongress darüber hinaus in Zukunft zusammenraufen kann, ist hingegen mehr als ungewiss: Sollte der Bedarf an Krediten erneut anziehen – etwa weil die nächste Pandemie ins Haus steht oder eine neue Krise die Wirtschaft erschüttert – kann sich das politische Tauziehen schon bald wiederholen. Zumal vieles darauf hindeutet, dass die Polarisierung in Politik und Gesellschaft künftig eher zu- als abnimmt.