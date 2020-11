USA Warum Janet Yellen die mächtigste Frau der Weltwirtschaft wird

Manche Ökonomen und Politiker setzen daher darauf, dass Yellen die günstigen Finanzierungskonditionen nutzt und – soweit der US-Senat mitspielt – billionenschwere Konjunkturprogramme auflegt, um die Coronakrise zu überwinden. Ein finanzpolitischer Wumms, so die Überlegung, nehme den Druck von der Fed, die Geldpolitik noch weiter zu lockern. Als überzeugte Keynesianerin dürfte Yellen durchaus Sympathie für staatliche Konjunkturprogramme hegen.



Dabei ist es der hydraulische Hebel-Keynesianismus gewesen, der Amerika in den vergangenen Jahrzehnten von einer Krise in die nächste hat taumeln lassen. In dem Bemühen, konjunkturelle Schwankungen zu glätten und Rezession zu vermeiden sind Geld- und Finanzpolitik immer wieder in hektischen Aktionismus verfallen, dessen Rettungsversprechen sich im Nachhinein als Saat für die nächste Krise entpuppte.