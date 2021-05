Veränderte Lebensbedingungen „Corona wirbelt auch bei den Preisen die Welt durcheinander“

Die goldene Regel, dass die Preise von Fernsehern, Laptops oder Druckern ein paar Monate nach der Markteinführung ins Rutschen geraten, wurde der Testberichte.de-Studie zufolge im Corona-Jahr 2020 nicht nur außer Kraft gesetzt. Wer mit dem Kauf wartete, um Geld zu sparen, konnte sogar eine böse Überraschung erleben. Die Preise für PCs seien um 79 Prozent gestiegen, die für Drucker um 19 Prozent, beobachtete das Verbraucherportal.

Aber auch in andere Produktkategorien machten sich der Studie zufolge die veränderten Lebensbedingungen in der Pandemie – etwa das häufigere Selberkochen oder der die Schließung von Fitnessstudios – bemerkbar. So verteuerten sich Küchenmaschinen der Studie zufolge um 25,4 Prozent, Geschirrspüler um gut 20 Prozent und Crosstrainer um fast 18 Prozent. Auch Fieberthermometer und Haarschneider wurden in der Pandemie deutlich teurer.