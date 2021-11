Verbraucherpreise Bundesbank: Inflation könnte auf knapp 6 Prozent steigen

Die Bundesbank hält einen sprunghaften Anstieg der Inflation in Deutschland auf knapp 6 Prozent im November für möglich. Im Oktober war der harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI, den die EZB für ihre Geldpolitik heranzieht, in Deutschland auf 4,6 Prozent gestiegen. In diesem Monat könnte die Rate „sogar knapp 6 Prozent betragen“, schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.