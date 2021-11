Verbraucherpreise Die EZB untertreibt die Inflationsgefahren

Wenige Tage später konzedierte auch Christine Lagarde, Chefin der EZB, die Notenbanker hätten ihre Inflationsprognosen in den vergangenen Quartalen „nach und nach anpassen müssen“. Der Grund: Die Teuerungsrate in der Eurozone hat die Erwartungen der EZB-Ökonomen immer wieder übertroffen. Lag die Teuerungsrate im vergangenen Oktober noch bei minus 0,3 Prozent, so ist sie mittlerweile auf 4,1 Prozent in die Höhe geschossen.