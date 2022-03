Verbraucherpreise Energiepreis-Explosion treibt Inflation auf 5,9 Prozent – Rekordhoch im Euroraum

Rasant steigende Energiepreise treiben die Inflation in der Euro-Zone auf ein Rekordhoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte. In einer früheren Schätzung von Anfang März war nur von 5,8 Prozent die Rede. Im Januar lag die Teuerung bei 5,1 Prozent.