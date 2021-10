Verbraucherpreise in Europa Inflation in Eurozone steigt auf höchsten Stand seit 13 Jahren

Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Sie betrachtet den Inflationsanstieg aber als vorübergehend und verweist auf Sondereffekte, die überwiegend auf die Corona-Krise zurückgehen.



Mehr zum Thema: Die Inflation steigt auf über 4 Prozent und der Inflationsdruck in der Wirtschaft wächst. Dennoch spielt das Thema in der aktuellen politischen Diskussion kaum eine Rolle. Und die EZB schießt gegen die Kritiker ihrer Geldpolitik.