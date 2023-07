Verbraucherpreise: Inflation in den Bundesländern sinkt oder stagniert

Die Inflation in Deutschland ist ersten Daten aus den Bundesländern zufolge zu Beginn der zweiten Jahreshälfte leicht zurückgegangen. Im Juli sank die Teuerungsrate in vier der maßgeblichen Bundesländer, während sie in den beiden anderen auf dem Niveau des Vormonats verharrte, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht.