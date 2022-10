Verbraucherpreise: Inflation in Großbritannien steigt auf 10,1 Prozent – Pfund gibt erneut nach

Die Notenbank musste mit vorübergehenden Notkäufen von Anleihen die Lage am Markt stabilisieren. Zuvor hatten die Wirtschafts- und Steuer-Pläne von Premierministerin Liz Truss zu einem dramatischen Vertrauensverlust unter Anlegern geführt, die an der Tragfähigkeit der zunächst erwogenen schuldenfinanzierten Finanzplanung zweifelten. Truss hat Fehler in ihrem Wirtschaftskonzept eingeräumt, hält aber an ihrem Amt fest.



Lesen Sie auch: So gefährlich ist die Krise in Großbritannien für den Rest der Welt