Verbraucherpreise Ist die Inflation auf dem Rückzug?

Um 8,5 Prozent legten die Kosten der Lebenshaltung in Amerika im vergangenen Monat gegenüber dem Vorjahr zu. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch bei 9,1 Prozent gelegen und Ängste geweckt, sie könnte in den nächsten Monaten zweistellige Werte erreichen. Kaum flimmerten die neuesten Zahlen über die Bildschirme der Börsianer, zogen auch schon die Aktienkurse an und der Dollar verlor an Wert gegenüber dem Euro. Der Grund: Niedrigere Inflationsraten, so das Kalkül der Finanzmärkte, machen allzu kräftige Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed überflüssig. Die Währungshüter haben den Zielsatz für Tagesgeld am Interbankenmarkt in den vergangenen Monaten in mehreren Schritten auf nunmehr 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt.