Die Inflation im Euroraum ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel noch nicht genügend eingedämmt. „Wir erwarten, dass die hohe Inflation im Euroraum schwächer wird, doch besiegt ist sie noch nicht“, teilte Nagel am Freitag in Frankfurt mit. Die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, sei hartnäckig. Deshalb müsse die Geldpolitik noch hartnäckiger sein. „Ob wir die Zinsen weiter anheben müssen, entscheiden wir im September auf Basis der dann verfügbaren Daten und Projektionen“, erklärte Nagel. Benötigt werde ein ausreichend hohes Zinsniveau und dieses müsse so lange wie erforderlich beibehalten werden.