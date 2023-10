Verbraucherpreise: Ökonomen rechnen mit Rückgang der deutschen Inflation auf 4,0 Prozent im Oktober

„Mit Erleichterung könnte eine spürbar tiefere Inflation aufgenommen werden“, erklärte Uwe Dürkop, Chefökonom der Berliner Sparkasse, am Freitag zu den Erwartungen am Finanzmarkt. Im September lag die Teuerungsrate noch bei 4,5 Prozent. Das Statistische Bundesamt will am Montag seine erste offizielle Schätzung dazu veröffentlichen.