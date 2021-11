Verbraucherpreise Steigende Öl- und Spritpreise hieven Inflationsrate auf 4,5 Prozent

Nahrungsmittel verteuerten sich um 4,4 Prozent. Spürbar teurer für die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden etwa Molkereiprodukte und Eier (plus 6,0 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (plus 5,0). Auch die Preise für Gebrauchsgüter erhöhten sich, darunter Fahrzeuge (plus 7,2) sowie Möbel und Leuchten (plus 5,0). Dienstleistungen verteuerten sich um 2,4 Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 Prozent.