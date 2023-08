Verbraucherpreise: US-Inflation steigt im Juli wieder an

Trotzdem wurden die Inflationszahlen an den Aktienmärkten in einer ersten Reaktion zunächst positiv aufgenommen. Der marktbreite US-Index S&P 500 lag vorbörslich knapp ein Prozent im Plus. Der deutsche Leitindex Dax zog um bis zu 0,6 Prozent an. Beide Indizes konnten das Niveau aber nicht halten.