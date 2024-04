Vergleich mit Rentnern Wieso Pensionäre besser durch die Inflation kommen

Das Institut der Deutschen Wirtschaft weist in seiner Studie dennoch auf einen signifikanten Unterschied hin: die Inflationsrate innerhalb der Rentnergruppen. Die Autoren unterteilen die Personen in gesetzlich versicherte Rentner, Beamte im Ruhestand und Rentner aus berufsständischen Versorgungswerken, also etwa Ärzte, Juristen oder Steuerberater. Demnach waren Pensionäre in den letzten zwei Jahren – auch im Vergleich zu Haushalten ohne Rentner – am wenigsten von der Inflation betroffen.