Beispielsweise können Bauteile dank 3D-Druck künftig nur bei Bedarf und direkt vor Ort hergestellt werden. Prekäre Arbeitsverhältnisse und lange, energieintensive Transportwege werden damit reduziert. Durch Automatisierung und Robotik könnte Produktion, die vor Jahren lohnbedingt ins Ausland abgewandert ist, in die Industrienationen zurückkehren. Andererseits können Menschen in allen Regionen der Welt viel enger in Wertschöpfungsketten integriert werden, etwa durch die Möglichkeit eines Online-Studiums oder durch dezentrale Arbeitsplätze. Auf diese Weise könnten viel größere Bevölkerungsteile von den Mehrwerten der internationalen Arbeitsteilung profitieren.



Letztlich ist die Digitalisierung nichts anderes als die Fortsetzung der Arbeitsteilung mit modernsten Mitteln. In diesem Sinne ist sie unser Werkzeug. Wir können sie zielführend einsetzen, um den menschlichen Alltag zu vereinfachen.