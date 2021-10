Verzerrte Preissteigerungen: „Die offizielle Inflationsrate ist zu niedrig angesetzt“

An welche Güter denken Sie?

Nehmen Sie etwa die Autobahnen in Deutschland. Vor Corona ist die Anzahl der Staukilometer immer weiter gestiegen. Die Qualität der Straßennutzung hat sich für die Bürger dadurch verschlechtert. Ein anderes Beispiel ist die Bundeswehr. Deren Verteidigungsbereitschaft steht ebenso in der Kritik wie die Qualität der Schulbildung in Deutschland. In der Corona-Zeit gab es zeitweise für unser Steuergeld fast gar keine Schulbildung mehr. Und während das Budget der Europäischen Zentralbank rasant wächst, scheinen der Euro und das Finanzsystem instabiler als noch vor 20 Jahren.