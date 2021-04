Vier Indikatoren im Überblick Der verlängerte Lockdown spaltet die Wirtschaft

Stromverbrauch:

Die Industrie kann auch mit dem längeren Lockdown leben. Den Eindruck gewinnt man, wenn man auf die Daten des Stromverbrauchs blickt. Zwar brach der Stromverbrauch über Ostern ein. Das dürfte jedoch nicht zuletzt an den Werksferien gelegen haben, die vor allem in der Industrie über die Feiertage üblich sind. Ein ähnliches Muster zeigte sich im Schnitt der Jahre 2017 bis 2019. Ansonsten hinterlassen die neuen Corona-Maßnahmen kaum Bremsspuren im produzierenden Gewerbe. In der Karwoche lag der Stromverbrauch im Schnitt sogar dauerhaft über ein Prozent höher als im Vergleichsjahreszeitraums 2017 bis 2019 und kratzte zeitweise an der Zwei-Prozent-Marke. Schon seit Mitte März ist der Verbrauch wieder deutlich gestiegen – ein Zeichen dafür, dass die Industrie, der größter Stromverbraucher in Deutschland, ihre Produktion wegen der guten Auftragslage hochgefahren hat.