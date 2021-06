Vier Indikatoren im Überblick Die Wirtschaft atmet auf

Monatelang war das Shoppen vor Ort in Einzelhandelsgeschäften wie Buch- oder Modeläden nur mit Termin und negativem Coronatest erlaubt. Vielen Menschen hat das die Freude am Einkaufsbummel geraubt. Entsprechend ist die Kundenfrequenz im Handel (ohne Lebensmittel) eingebrochen. Mitte April lag die Anzahl der Kunden im stationären Einzelhandel im Sieben-Tage-Durchschnitt um rund 40 Prozent niedriger als vor dem Ausbruch der Coronapandemie. Die sinkenden Inzidenzen und die damit verbundenen Lockerungen machen das Shoppen vor Ort jedoch wieder attraktiv. So waren in der ersten Juniwoche nur noch zehn Prozent weniger Leute in den Läden unterwegs als vor der Pandemie. Eine Woche zuvor lag die Kundenfrequenz noch 25 Prozent unter dem Vorkrisenwert.