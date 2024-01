Die Europäische Zentralbank wird aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wahrscheinlich in diesem Jahr die Zinsen nach unten setzen. „Sofern es keine großen Überraschungen gibt – wir blicken in den Nahen Osten – wird unser nächster Schritt eine Senkung sein, wahrscheinlich dieses Jahr“, sagte das Mitglied des EZB-Rats, der über die Zinsen in der Euro-Zone entscheidet, am Dienstag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.