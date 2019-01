Volkswirte Arbeitslosigkeit steigt im Dezember leicht

Für die kommenden drei Monate rechnen auch Jobvermittler mit einer weiterhin positiven Entwicklung, wie das IAB in seiner Arbeitsmarktumfrage für Dezember berichtet hatte. Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der BA daran teil.

Der im Rahmen des IAB-Arbeitsmarktbarometers ermittelte Indikator fiel im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,4 auf 104 Punkte. Die Skala des Barometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). Damit zeigt er weiter ein positives Klima an. „Brexit, Trump, Diesel - die Wirtschaft hat Gegenwind. Aber am Arbeitsmarkt geht es auch im neuen Jahr weiter aufwärts“, so der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und Strukturanalysen, Enzo Weber.