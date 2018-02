Volkswirte: Konjunktur ist stark ins neue Jahr gestartet

Die Finanzmarkt-Turbulenzen mit Kurseinbrüchen in den USA, der auch deutsche Anleger zeitweise verunsicherte, sehen die Konjunkturexperten derweil gelassen. „Das war nicht mehr als eine Korrektur, die für die Realwirtschaft keinerlei Auswirkungen hat“, ist DZ-Ökonom Michael Holstein überzeugt. Auch Commerzbank-Experte Tuchtfeld überrascht die Reaktion von Anlegern nicht: „Mit einer solchen Nervosität des Finanzmarktes musste man in der Spätphase einer sehr expansiven Geldpolitik rechnen.“ Beim Arbeitsmarkt unterscheiden sich die Einschätzungen der Experten lediglich in Grad ihres Optimismus. So rechnet etwa der Ifo-Arbeitsmarktexperte Felix Schröter 2018 mit einem Rückgang der durchschnittlichen Jahresarbeitslosigkeit um bis 200.000 auf rund 2,3 Millionen, während andere allenfalls einen Rückgang von 100.000 für realistisch halten. Aber selbst Schröter geht wie andere seiner Kollegen davon aus, dass die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt im Laufe des Jahres nachlassen wird. Trotzdem würden neue Jobs geschaffen - mit voraussichtlich 480.000 aber nicht mehr so viele wie 2017.