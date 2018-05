Big-Mac-Index

Die These: Der Index zeigt den Zusammenhang zwischen den Wechselkursen in unterschiedlichen Staaten und den Kosten für einen Big Mac. Wenn der Burger in China 45 Prozent günstiger ist als in den USA, bedeutet dies, dass der Yuan gegenüber dem Dollar 45 Prozent unterbewertet ist.

Der Beweis: Das Magazin „The Economist“ veröffentlicht diesen Index jedes Jahr. In diesem Jahr liegt in der Eurozone der durchschnittliche Preis für einen Big Mac bei 4,47 Dollar. Das Beispiel China zeigt jedoch, dass der einfache Index noch erweitert werden muss. Denn es ist zu erwarten, dass Waren in solchen Ländern günstiger sind, in denen auch die Kosten niedriger sind. Deshalb vergleichen die Autoren den Dollar-Preis eines Big Mac auf das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und stellen dabei einen starken Zusammenhang fest.

Bild: dpa