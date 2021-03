Vor Altmaiers Wirtschaftsgipfel „Die Politik muss liefern, damit die Wirtschaft wieder durchstarten kann“

Bleibt die bange Frage, ob wenigstens die Wirtschaftshilfen nun endlich alle im nötigen Umfang ankommen? Ob die Selbstständigen und noch Betriebe noch da sind, wenn es wieder aufwärts gehen soll? Die Zweifel daran wollen nicht verstimmen, aller Beteuerungen und Pressemitteilungszahlen von den Auszahlungsstellen zum Trotz. Und in der Bundesregierung wird über neue Maßnahmen und Anpassungen auch längst nachgedacht.



Womit wir beim Wirtschaftsminister wären. Der viel gescholtene Peter Altmaier (CDU) will in dieser Woche ein weiteres Mal in die Offensive gehen, zum zweiten Mal Wirtschaftsvertreter und Verbände virtuell zu einem Gipfel treffen. Als er vergangen Woche vor die Presse trat, war von der Seelenruhe, die der Saarländer in den vergangenen Pandemiemonaten meist zur Schau stellte, jedenfalls nichts mehr übrig. Von einem „beispiellosen Kraftakt“ sprach Altmaier, der erforderlich sei, um eine dritte Welle zu brechen, die sonst alles bisherig gekannte „in den Schatten“ stellen könnte. So düster, so erschütterbar klang er bislang nicht.