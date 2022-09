Vor der Fed-Sitzung Warum die US-Inflationsrate fallen wird

Aufgrund dieser Versorgungsengpässe wird es für Unternehmen wichtiger, dass sie lieferfähig bleiben, diese Widerstandsfähigkeit zählt mehr als Kostensenkungen und Diversifizierung, was am Ende eine Rückverlagerung der Produktion in die USA bedeutet. Diese könnte zu einem einmaligen Anstieg der Arbeitskosten führen, die Arbeitgeber verlagern ja Jobs in die US-Wirtschaft, wo die Löhne höher sind als etwa in Asien. Langfristig könnten die USA jedoch die Preisschwankungen vermeiden, die sich aus der übermäßigen Abhängigkeit von ausländischen Anbietern ergeben. Weil die starke inländische Produktionskapazität die US-Wirtschaft vor einer durch Importe verursachten Inflation schützt, wird die Verlagerung der Produktion und letztlich zu einer niedrigeren Inflation führen.