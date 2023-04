Währung: EZB: Digital-Euro kommt zunächst vor allem Einwohnern des Euroraums zugute

Ein digitaler Euro soll bei einer Einführung zunächst vor allem den Menschen in der Euro-Zone zur Verfügung gestellt werden. Dafür könnten APPs der Privatwirtschaft oder der Europäischen Zentralbank (EZB) genutzt werden, teilte die Euro-Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten dritten Bericht zu den Fortschritten des Projekts mit.