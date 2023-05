Währungen: EZB-Direktor Panetta: Digitaler Euro könnte in drei oder vier Jahren kommen

Um die Kompatibilität eines Digital-Euro mit anderen digitalen Währungen der Zentralbanken zu gewährleisten, arbeite die EZB eng mit den Zentralbanken der USA, Großbritanniens, der Schweiz, Kanadas, Japans und Schwedens zusammen. „Wir befinden uns in einer Vorlauf-Phase, in der wir unsere Fortschritte abgleichen, sagte Panetta in dem am Mittwoch auf der Website der EZB veröffentlichten Interview. Er fügte hinzu, dass noch mehr Arbeit erforderlich sei.