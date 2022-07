Währungspolitik „Der Dollar könnte noch weiter steigen“

Über all den Turbulenzen auf den Finanzmärkten schwebt jedoch der US-Dollar. Er ist so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr und hat gegenüber vielen Währungen an Wert gewonnen. Womöglich ist bereits der Punkt erreicht, an dem viele Anleger in Erwägung ziehen könnten, Dollarinvestments zu verkaufen. Denn die US-Währung ist gegenüber wichtigen Währungen wie dem Euro und dem Yen wahrscheinlich um etwa 20 Prozent überbewertet. So etwas kommt nicht oft vor.