Währungspolitik „Gold ist die einzige Versicherung, wenn das Papiergeld-Experiment scheitert“

Im derzeitigen Weltwährungssystem hat Gold vor allem die Rolle als „eiserne Reserve“ in den Tresoren der Notenbanken. Könnte das Edelmetall künftig wieder eine größere Rolle spielen?

Ja. Gold ist eine der ältesten Geldformen der Menschheit. Es zieht sich durch die ganze Geschichte, dass auf ein ruiniertes Papiergeldsystem werthaltiges Metallgeld folgt. Die Chinesen haben mit dem Papiergeld angefangen. Ende des 17. Jahrhunderts kam es nach Europa, zunächst in Schweden, dann in Frankreich. Das damalige Experiment scheiterte grandios, 1720 gab es in Europa nach dem Platzen der so genannten „Mississippi-Blase“ eine der größten Finanzkrisen aller Zeiten. Wenn ich mir die ungezügelte Geldvermehrung ansehe, komme ich zu dem Schluss: Wir rutschen gerade in eine neue Phase des wertinstabilen Papiergelds. Und wenn das gegenwärtige Papiergeld-Experiment schiefgeht, ist Gold die einzige Versicherung.