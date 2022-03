Währungssystem Die Dollar-Angst der Antidemokraten

In finanzieller Hinsicht ist russischen Banken nun der Geschäftsverkehr mit dem Westen untersagt; sie wurden von Swift ausgeschlossen, dem Nachrichtenübermittlungssystem für internationale Zahlungen. Die Wertpapiere und Einlagen der Zentralbank sind eingefroren, so dass diese nicht in der Lage ist, den Verfall des Rubels zu stoppen. Sie kann somit auch nicht als Kreditgeber letzter Instanz für Finanzinstitute wie die Sberbank fungieren, die Verpflichtungen in Fremdwährungen haben. Diese Maßnahmen sind in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht verheerend, und genau das ist ja auch ihre Absicht.