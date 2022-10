Währungssystem Kehrt Amerika zum Goldstandard zurück?

So käme es zu einer immensen Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Denn das in Dollar gerechnete Vermögen der Goldbesitzer gewänne drastisch an Wert. Verwenden die Goldbesitzer ihre gestiegene Kaufkraft dazu, Güter zu kaufen (Konsumgüter, aber auch Aktien und Häuser), dürften deren Preise kräftig zulegen. Der anfängliche Kaufkraftgewinn, den die Goldbesitzer durch die Anbindung an den gestiegenen Goldpreis erzielen, schmilzt dadurch wieder ab. Der preistreibende Effekt der Wiederverankerung des US-Dollars im Gold fiele noch höher aus, sollten die US-Banken bereit sein, zusätzliches Gold etwa aus dem Ausland gegen Ausgabe von neuen US-Dollar zu akzeptieren. Die Folge: Die höheren Preise für Güter ließen den realen Wert der Schulden sinken, Schuldner würden entlastet.