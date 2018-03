Weblog Boom and Bust: Globaler Kurswechsel in der Geldpolitik

So schnell kann es gehen. Gerade mal ein paar Monate ist es her, da konzentrierten sich die Notenbanker in den USA und Europa nur darauf, einen Kollaps der Finanzmärkte und einen Absturz der Konjunktur zu verhindern. Mit drastischen Zinssenkungen eilte die US-Notenbank Fed den Banken und Aktienmärkten zu Hilfe, um sie vor dem Abwärtsstrudel des kollabierenden amerikanischen Immobilienmarktes zu retten. In Europa verzichtete die Europäische Zentralbank (EZB) auf Zinserhöhungen, die sie vor Ausbruch der Krise fest ins Auge gefasst hatte. Rund um den Globus pumpten die Währungshüter massiv Liquidität in die Wirtschaft, um der Schockstarre an den Geldmärkten entgegen- zuwirken. Warnungen vor den inflationären Folgen dieser superexpansiven Geldpolitik wurden mit Hinweis auf die Notfallsituation vom Tisch gewischt.