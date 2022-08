Wechselkurse: Der schwache Euro schadet unserem Wohlstand

In der Eurozone hingegen liegt der Zins für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB nach einem ersten zaghaften Zinsschritt der EZB von 50 Basispunkten gerade einmal bei null Prozent. Anleger ziehen ihr Geld daher aus Europa ab und legen es zu höheren Zinsen in den USA an. Der damit verbundene Verkaufsdruck hat den Euro auf Talfahrt geschickt.



Lesen Sie auch: Warum der Euro weiter nachgibt – und was das für Anleger bedeutet



Dass die Notenbanker der EZB den Schwächeanfall der eigenen Währung achselzuckend zur Kenntnis nehmen, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass im EZB-Rat die Vertreter aus den südlichen Ländern, die einer schwachen Währung seit jeher zugeneigt sind, die Mehrheit besitzen. In ihren Köpfen spukt noch immer das keynesianische Narrativ umher, eine schwache Währung kurbele die Wirtschaft nachhaltig an. Ein schwacher Euro, so lautet das Kalkül, verbilligt die Produkte aus der Eurozone aus Sicht ausländischer Abnehmer. Das erhöht deren Nachfrage nach europäischen Produkten und feuert so die Konjunktur auf dem alten Kontinent an.