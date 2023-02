Wechselkurse Warum der Dollar schwächer wird

Europa stand vor der existenziellen Bedrohung, den Zugang zu seiner wichtigsten Energiequelle zu verlieren. In Umfragen fielen die Vertrauensindikatoren weitaus stärker als die fundamentalen Wirtschaftsindikatoren, was zusätzliche Risikoaufschläge auf europäische Vermögenswerte provozierte. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine löste auch einen Schock hinsichtlich der Handelsbedingungen im Energiebereich aus, der zu einer Neugewichtung der Nachfrage führte. Asiatische und europäische Importeure fossiler Brennstoffe – auch in den USA – begaben sich auf die Suche nach neuen Lieferanten.



Auch die Politik in zwei Schlüsselländern der Weltwirtschaft trieben den Dollar-Kurs nach oben. Bis Dezember 2022 hielt China an seiner Null-Covid-Politik fest, die einen negativen Nachfrageschock sowohl innerhalb seiner Grenzen als auch in der gesamten Region verursachte. Zu nennen ist aber auch Großbritannien, das mit seinem Haushaltsdebakel im September/Oktober vergangenen Jahres (in dessen Rahmen Liz Truss zur Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit wurde) seinen speziellen Beitrag zu einer Rekordnachfrage nach Dollar leistete.