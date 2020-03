Wegen Coronavirus Fed stellt Dollar-Noten aus Europa unter Quarantäne

Bisher galt eine solche Vorsichtsmaßnahme nur für Asien. Das Handling von Bargeld sei in den Federal-Reserve-Banken, die Währungslieferungen aus Asien empfangen, so modifiziert worden, dass diese sieben bis zehn Tagen gelagert werden müssen, bevor sie sie weiter geben. Diese Maßnahme gelte nun auch für Lieferungen aus Europa, so der Sprecher. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.