Wie kontraproduktiv ein Ausbremsen der Globalisierung in Krisen wie der gegenwärtigen sein kann, zeigt sich gerade an den medizinischen Produkten. Handelsbeschränkungen wie Ausfuhrverbote und entsprechende Gegenmaßnahmen führen dazu, dass die Produkte nicht mehr dort produziert werden, wo es am effizientesten und damit auch am schnellsten möglich ist. Es kommt zu Verwerfungen, Schwarzmärkten und Mondpreisen in den Absatzmärkten. Zölle und Handelsbarrieren auf medizinische Produkte sind absolut kontraproduktiv, sie kosten potenziell Menschenleben. Wir sehen das derzeit auch im Iran, der mit einer hohen Covid19-Verbreitung eine Tragödie erlebt, die noch weit über jene in den europäischen Staaten hinausgeht. Das Embargo gegen den Iran sollte aus humanitären Gründen gelockert werden.